Melanie Hasler und Michael Vogt kämpften zuletzt mit Verletzungen. Rechtzeitig zum Heimweltcup in St. Moritz sind beide wieder fit.

Bob-Heimweltcup in St. Moritz

Auf dem Schweizer Bob-Paar ruhen in dieser Saison die grössten Hoffnungen. Sowohl Melanie Hasler als auch Michael Vogt sind jeweils die Teamleader im Schweizer Lager. Umso grösser ist deshalb die Erleichterung bei den Veranstaltern in St. Moritz, dass sich die beiden Aushängeschilder just zum Heimweltcup wieder zurückmelden.

Dabei schlug die Verletzungshexe bei beiden fast zeitgleich zu. Während Vogt die Schweizer Meisterschaften Ende Dezember wegen Rückenproblemen ausliess, verletzte sich Hasler an den SM am Oberschenkel – eine leichte Zerrung.

«Es ist alles zugegangen», blickt Hasler zurück. Sie sei auch noch nicht bei 100 Prozent, «aber ich hoffe, dass an diesem Wochenende alles klappt».

Legende: Mussten um den Start am Heimweltcup zittern Melanie Hasler und Michael Vogt. Keystone/MAYK WENDT

Vorsichtig optimistisch blickt auch Vogt auf die Wettkämpfe voraus: «Der Rücken hat sich etwas beruhigt. Ich spüre ihn zwar noch, hoffe aber, dass es auf diesem Niveau bleibt, dann kommt es gut.» Aus ihren Ambitionen machen beide keinen Hehl: Auch leicht angeschlagen soll es vor heimischem Publikum einen Podestplatz geben.