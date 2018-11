Es gab sie einst, die Zeiten, als nach einem Bobrennen nur Schweizer auf dem Podest standen. Doch das ist lange her. Nach der letzten Saison zogen mit Rico Peter und Clemens Bracher auch die letzten Arrivierten einen Schlussstrich unter ihre Karriere.

Mein Vierer-Schlitten ist einer der absolut schnellsten.

Das führt dazu, dass die Schweiz in der anstehenden Saison nur von einigen unbekannteren Piloten vertreten wird. Einer von ihnen: Michael Vogt. Der 20-Jährige sass erst vor 2 Jahren zum ersten Mal in einem Bob, doch seine Entwicklung ist rasant.

Olympia im Blick

Nach dem Schweizer Meistertitel bei den Junioren und dem 2. Platz an der U23-WM will Vogt nun im Weltcup Fuss fassen. Zunächst gelte es, sich regelmässig für den 2. Lauf zu qualifizieren. Eine Hilfe soll ihm dabei das Material sein: «Ich fahre im Vierer derzeit den Olympia-Schlitten von Rico Peter. Das ist einer der absolut schnellsten», so Vogt voller Vorfreude.

Kein Wunder, träumt das Talent von mehr: Er will an die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Und dort dafür sorgen, dass die einst so stolze Bobnation wieder einmal Grund zur Freude hat.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 18:45 Uhr, 26.11.18