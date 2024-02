Platz 2 für Vogt/Michel in Sigulda – keine EM-Medaille für Hasler

Bob in Sigulda

Michael Vogt und Sandro Michel fahren im Zweierbob-Weltcup in Sigulda (LAT) als Zweite aufs Podest.

Melanie Hasler verpasst an der Monobob-EM eine Medaille als 5. deutlich.

Am Sonntag finden in Sigulda die Europameistermeisterschaften im Zweierbob der Frauen und Männer statt.

4. Podestplatz im 6. Zweierbob-Rennen des Winters für Michael Vogt und Sandro Michel: Das Schweizer Duo fuhr im lettischen Sigulda auf Rang 2. Schneller waren die Deutschen Adam Ammour und Benedikt Hertel, welche am Ende 12 Hundertstel Vorsprung herausfuhren.

Vogt/Michel ihrerseits machten im 2. Durchgang noch einen Rang gut. Platz 3 ging an Francesco Friedrich/Matthias Sommer (GER). Simon Friedli und Luca Rolli wurden 5., Cédric Follador/Quentin Juillard 11. Am Sonntag findet auf der gleichen Strecke im Zweierbob die EM statt.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das EM-Zweierbob-Rennen der Frauen findet am Sonntag ab 9 Uhr statt. Die Männer sind im Zweierbob um 13 Uhr an der Reihe. Beide Rennen können Sie live auf SRF mitverfolgen.

Hasler bereits nach Durchgang 1 geschlagen

An der Monobob-EM der Frauen (ebenfalls in Sigulda) hatten sich die Medaillen-Hoffnungen für Melanie Hasler schon nach dem 1. Durchgang praktisch in Luft aufgelöst. Die 25-jährige Aargauerin zeigte im lettischen Sigulda eine unruhige und fehlerhafte Fahrt, welche ihr einen Rückstand von 0,61 Sekunden auf die Halbzeitführende Andreea Grecu aus Rumänien bescherte.

Es reichte nur zu Zwischenrang 7, was im bereinigten EM-Klassement Platz 5 bedeutete. Der Rückstand aufs Podest betrug exakt eine halbe Sekunde. Die Hypothek erwies sich als zu hoch, wie dann auch der 2. Durchgang bestätigen sollte. Hasler zeigte sich zwar vor allem im oberen Teil verbessert, im Gesamtklassement konnte sie sich aber nicht nach vorne schieben.

Mit einem Rückstand von 1,08 Sekunden blieb es bei Rang 5 im EM-Klassement (Rang 7 in der Weltcup-Wertung), auf das Podest fehlten 67 Hundertstel. Grecu konnte die Halbzeitführung nicht verteidigen, musste sich von Europameisterin Lisa Buckwitz überholen lassen und sich mit Silber begnügen. Bronze ging mit Laura Nolte ebenfalls nach Deutschland.