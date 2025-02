Hasler im Monobob auf Rang 4 – auch Vogt am Podest vorbei

Bob-Weltcup in Lillehammer

Melanie Hasler verpasst beim Bob-Weltcup in Lillehammer das Podest als Vierte knapp.

Der Sieg geht an die Australierin Breeana Walker.

Im Zweierbob der Männer fährt das Duo Vogt/Haas ebenfalls auf den 4. Rang.

Eine Woche nach EM-Silber im Monobob hat Melanie Hasler in Lillehammer das Weltcup-Podest knapp verpasst. In einem ausgedünnten Feld – nur 17 Athletinnen waren am Start – belegte die Aargauerin den 4. Rang. Auf das Podest fehlten ihr 10 Hundertstelsekunden.

Der Sieg ging an die Australierin Breeana Walker, sie siegte 0,15 Sekunden vor Cynthia Appiah (CAN) und 0,16 Sekunden vor Lisa Buckwitz (GER).

Lillehammer war die letzte Station im Monobob-Weltcup. Die Gesamtwertung konnte Buckwitz für sich entscheiden, Hasler belegte den 6. Rang. Debora Annen, die im letzten Rennen nicht am Start war, schliesst die Saison auf Rang 12 ab. Anfang März werden noch die Weltmeisterschaften in den USA stattfinden.

Vogt/Haas auf Rang 4

Im Zweierbob der Männer feierten die Deutschen einen Dreifachsieg. Michael Vogt/Andreas Haas belegten als bestes Schweizer Duo den 4. Schlussrang. Auf die Sieger Johannes Lochner/Georg Fleischhauer fehlte eine halbe Sekunde, auf das Podest 31 Hundertstel.

Cédric Follador/Luca Rolli belegten Schlussrang 6, direkt dahinter klassierten sich Timo Rohner/Mathieu Hersperger.

