Die 22-jährige Schwyzerin schnuppert im Monobob einmal mehr am Podest. Am Ende reicht es zu Rang 5.

Debora Annen fehlten beim Heimrennen in St. Moritz am Ende 3 Hundertstel, um erstmals in ihrer noch jungen Karriere ein Weltcup-Podest zu besteigen. Zur Halbzeit hatte die 22-jährige Schwyzerin noch Zwischenrang 3 belegt, konnte diesen aber nicht verteidigen. Die deutsche Seriensiegerin Lisa Buckwitz (4.) sowie Kaysha Love aus den USA schoben sich noch an Annen vorbei – Buckwitz um einen Hundertstel, Love um deren 3.

Für Annen ist es dennoch ein weiteres Topresultat in ihrer ersten vollen Weltcupsaison. In Winterberg hatte sie zuletzt Rang 4 belegt. Damals fehlten der amtierenden Juniorenweltmeisterin im Monobob 13 Hundertstel auf das Podest.

Erstmals kein deutscher Sieg

Den Sieg im Olympiabobrun in St. Moritz sicherte sich Elana Meyers Taylor. Für die US-Amerikanerin ist es der erste Weltcup-Sieg im Monobob. Rang 2 hinter Meyers Taylor ging an die Australierin Breeana Walker. Damit gingen die deutschen Bobpilotinnen erstmals in dieser Saison leer aus. Zuvor hatten Buckwitz (3 Siege) und Laura Nolte (1 Sieg) den Monobob-Weltcup dominiert.

Melanie Hasler, die zweite Schweizer Pilotin, verbesserte sich im 2. Durchgang vom 11. auf den 8. Schlussrang.