Bob-Weltcup in St. Moritz

Das Schweizer Zweierbob-Duo Vogt/Michel fährt beim Heim-Weltcup in St. Moritz auf den 3. Platz.

Bei den Frauen erreicht Melanie Hasler im Monobob Rang 5.

Die Konstanz von Michael Vogt und Anschieber Sandro Michel im Zweierbob-Weltcup ist beeindruckend. Das Heimrennen in St. Moritz beendete das Schweizer Duo auf dem 3. Rang. Im 4. Rennen der Saison rasten der Schwyzer und der Aargauer zum 3. Mal auf das Podest. Dennoch kommt das Spitzenresultat etwas überraschend, denn Vogt litt vor Weihnachten unter starken Rückenschmerzen und musste auf die Schweizer Meisterschaften in der Altjahreswoche verzichten.

02:18 Video Der 2. Lauf von Vogt/Michel Aus Sport-Clip vom 13.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Stark fuhren auch die beiden weiteren Schweizer Schlitten. Simon Friedli/Andreas Haas hatten nach dem ersten Durchgang den 3. Platz belegt, fielen aber noch um 14 Hundertstel hinter Vogt in den 4. Rang zurück. Cédric Follador und Gregory Jones rundeten den starken Heimauftritt als Siebte ab. Den Sieg sicherte sich Weltmeister Johannes Lochner mit Anschieber Georg Fleischhauer. Die Deutschen verwiesen ihre Landsmänner Francesco Friedrich/Alexander Schüller auf den 2. Rang.

Hasler knapp neben dem Podest

Mit gesundheitlichen Problemen hatte auch Michael Vogts Lebenspartnerin Melanie Hasler gekämpft. Die 25-jährige Aargauerin zeigte sich aber von der Oberschenkelverletzung, die sie sich an Silvester an den Schweizer Meisterschaften zugezogen hatte, aber gut erholt und fuhr mit dem Monobob auf den 5. Platz.

Am Start hielt Hasler jeweils gut mit, das zweite Podest nach La Plagne zum Saisonauftakt (2.) verpasste sie am Ende um 38 Hundertstel. Am Sonntag bietet sich der ehemaligen Volleyballerin im Zweier nochmals eine Chance.

Schliessen 00:34 Video Monobob Frauen: Zusammenfassung Aus Sport-Clip vom 13.01.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 01:30 Video Der 2. Lauf von Melanie Hasler Aus Sport-Clip vom 13.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

An einem kalten Wintertag wie aus dem Bilderbuch feierten die Deutschen Lisa Buckwitz und Laura Nolte den erwarteten Doppelsieg. Das Podest vervollständigt die Australierin Breeana Walker.