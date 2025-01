Melanie Hasler fährt in Winterberg im Monobob auf Rang 2.

Nur die deutsche Lisa Buckwitz steht einem Premierentriumph der Aargauerin im Weg.

Mit Debora Annen auf Rang 4 präsentiert sich eine weitere Schweizerin stark.

Melanie Hasler ist beim Weltcup in Winterberg mit dem Monobob aufs Podest gefahren. Die 26-jährige Aargauerin wurde hinter Lisa Buckwitz aus Deutschland Zweite. Zum Premierensieg fehlten auf der schwierigen Bahn in der Kleinstadt im Rothaargebirge 9 Hundertstelsekunden. Die Schweizerin freut sich zum zweiten Mal über ein Weltcup-Podest mit dem Monobob, bereits vergangene Saison war sie in La Plagne Zweite geworden. Im Zweier fuhr sie schon 5 Mal in die besten 3.

Hasler hatte den zweiten Lauf mit einem Handicap von bloss 3 Hundertstel auf Buckwitz in Angriff genommen. Die Deutsche, die jeweils hervorragende Startzeiten erreicht, nutzte diesen Vorteil. Im Umgang 2 nahm sie der Schweizerin beim Anschieben 11 Hundertstel ab. Dann schmolz der Vorsprung bis ins Ziel nur noch leicht.

Annen mit überzeugender Premiere

Debora Annen rundete die tolle Schweizer Bilanz ab. Sie wurde in ihrer Premierensaison bereits Vierte. Mit einem ambitionierten 2. Durchgang gewann die Junioren-Weltmeisterin im Monobob und Tochter von Bobsportlegende Martin noch einen Rang. Annen schaffte im 2. Lauf in 58,46 Sekunden einen Bahnrekord und überholte so die Weltmeisterin Laura Nolte (GER). Der Bahnrekord wurde dann von den Top 3 des Schlussklassements jeweils unterboten. Lisa Buckwitz senkte die Bestmarke letztlich auf 58,25.