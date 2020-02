Francesco Friedrich schreibt an der WM in Altenberg Bobgeschichte. Die beiden Schweizer Zweierbobs wissen zu überzeugen.

Friedrich mit Rekord – Schweizer in den Top 8

Bob-WM in Altenberg

Francesco Friedrich aus Deutschland ist als erster Bobfahrer der Geschichte zum sechsten Mal in Folge Zweierbob-Weltmeister geworden. Auf seiner Heimbahn in Altenberg gewann der 29-jährige Sachse mit dem riesigen Vorsprung von 1,65 Sekunden vor Johannes Lochner aus Bayern. Der Lette Oskars Kibermanis verhinderte als Dritter einen deutschen Dreifach-Sieg.

Makellos von A bis Z

Friedrich triumphierte in absolut dominanter Manier und realisierte in allen 4 Läufen jeweils die schnellste Zeit. Zudem verbesserte der Deutsche im 1. Lauf am Samstag den bereits von ihm gehaltenen Bahnrekord gleich um eine knappe halbe Sekunde.

Die Schweizer überzeugten mit zwei Top-8-Plätzen. Dabei setzte sich WM-Debütant Simon Friedli mit Anschieber Gregory Jones als Siebter knapp gegen das nominell beste Schweizer Duo Michael Vogt/Sandro Michel durch. Es ist das beste Schweizer Abschneiden im Zweierbob an einem Grossanlass, seit 2016, als Beat Hefti mit Anschieber Alex Baumann WM-Bronze gewann.

