Simon Friedli belegt an der WM in Altenberg im kleinen Schlitten Rang 4. Michael Vogt beendet den Wettkampf als Fünfter.

Bob-WM in Altenberg

Der Traum von einer Schweizer Medaille an der Zweierbob-WM in Altenberg platzte im 4. Lauf. Michael Vogt und Sandro Michel waren als Drittplatzierte (zeitgleich mit den Deutschen Hans-Peter Hannighofer und Christian Röder) in die Entscheidung gegangen. Nach einer nicht idealen Fahrt büsste das Duo noch 2 Positionen ein. Zum Podestplatz fehlten 0,40 Sekunden.

Friedli/Haas rücken vor

Simon Friedli und Andreas Haas, nach 3 Läufen auf Rang 5 klassiert, vermochten sich derweil zu verbessern. Dank der fünftbesten Laufzeit fingen sie Vogt und Michel noch ab und stiessen auf den 4. Platz vor. Der Rückstand auf Rang 3 betrug 0,36 Sekunden.

Die letzte Schweizer WM-Medaille im Bob gab es vor 5 Jahren in Innsbruck, als Beat Hefti im Zweier und Rico Peter im Vierer jeweils Bronze gewannen.

Friedrich holt 10. WM-Titel

Francesco Friedrich und Alexander Schüller sicherten sich überlegen die Goldmedaille. Die deutschen Dominatoren wiesen nach 4 Läufen einen Vorsprung von 2,05 Sekunden auf ihre Landsmänner Johannes Lochner und Eric Franke auf. Hannighofer/Röder machten den deutschen Dreifachsieg perfekt.