Legende: Am Samstag und Sonntag im Zweier gefordert Bobfahrer Michael Vogt. KEYSTONE/DPA/David Inderlied

Bei den Weltmeisterschaften in Lake Placid stehen die ersten Bob-Medaillenentscheidungen an. Der Eiskanal im Norden des Bundesstaats New York gehört zu den anspruchsvollsten der Welt. Zu schlagen gilt es Deutschland: Bei den Männern gingen 35 von 46 möglichen Podestplätzen an die dominierende Bobnation, bei den Frauen 29 von 45.

Die Schweizer Michael Vogt, Cédric Follador und Timo Rohner fuhren im Weltcup zwar konstant in die Top 10, aber nur 1 Mal auf das Podest. Vogt weiss, wie schwierig die Aufgabe wird: «Ich fühle mich parat. Aber mit der Medaille wird es sicher schwierig.»

Ich würde gerne mal eine WM-Medaille gewinnen.

Etwas forscher formuliert Melanie Hasler ihre Ambitionen: «Ich würde gerne mal eine WM-Medaille gewinnen», meint sie lachend und macht sich Mut: «In Lake Placid kann man fahrerisch einiges herausholen.»

Die Bob-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 8. März: Zweierbob Männer: 1. Lauf ab 15:00 Uhr (Livestream); 2. Lauf ab 17:00 Uhr (Livestream)

1. Lauf ab 15:00 Uhr (Livestream); 2. Lauf ab 17:00 Uhr (Livestream) Monobob Frauen: 1. Lauf ab 20:00 Uhr (Livestream); 2. Lauf ab 22:00 Uhr (SRF info) Sonntag, 9. März: Zweierbob Männer: 3. Lauf ab 15:10 Uhr (SRF zwei); 4. Lauf ab 17:30 Uhr (Livestream) Monobob Frauen: 3. Lauf ab 20:30 Uhr (SRF zwei); 4. Lauf ab 22:30 Uhr (SRF zwei)

Das Feld der Medaillenanwärterinnen ist bei den Frauen deutlich grösser. Bei den Männern kommen fast nur Vogt, Brad Hall (GBR) und Markus Treichl (AUT) als ernsthafte Konkurrenz für die Deutschen in Frage. Wie immer an der WM werden die Medaillensätze in 4 Läufen vergeben.