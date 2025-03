WM-Gold im Vierer-Bob geht in Lake Placid (USA) wenig überraschend an Deutschland – Kopf der schnellsten Crew ist Francesco Friedrich.

Rang 6 für die beste Schweizer Equipe mit Pilot Michael Vogt darf als Achtungserfolg gewertet werden.

Die Entscheidung im Frauen-Zweier folgt später am Samstag und kann wie folgt live verfolgt werden: 3. Lauf um 18:00 Uhr im kommentierten Stream oder hier – 4. Lauf zusätzlich um 19:30 Uhr im TV auf SRF zwei.

Das Hamstern von WM-Titeln geht für Francesco Friedrich weiter. Im US-Bundesstaat New York machte der 34-jährige Bundespolizist an den Lenkseilen des grossen Schlittens sein sage und schreibe 16. Gold klar. Für die Halbzeit-Leader genügte im Finale die 3.-beste Laufzeit, um sich an der Spitze zu halten.

Nach 4 absolvierten Durchgängen sprach eine Reserve von 0,28 Sekunden und mehr für Friedrich und Co. Hinter Deutschland II mit Johannes Lochner ging Bronze an das britische Team rund um Brad Hall.

Schweizer Medaille ausser Reichweite

Der schnellste Schweizer Schlitten mit Pilot Michael Vogt beendete das WM-Pensum in Übersee auf dem ansprechenden 6. Schlussgang. Zusammen mit seinen Hinterleuten Gregory Jones, Dominik Hufschmid und Amadou David Ndiaye machte der Aargauer am 2. Wettkampf-Tag in beiden Läufen noch je einen Platz gut. Summierte 1,74 Sekunden fehlten am Ende zum Titel und doch auch 1,26 Sekunden zum Sprung aufs Podest.

Legende: Unterwegs zu einem soliden WM-Ergebnis Michael Vogt und Co. in Lake Placid. Keystone/AP Photo/Seth Wenig

Timo Rohner führte Schweiz II auf den 10. Schlussrang, Cédric Follador und seine Teamkollegen kamen nicht über den 14. Platz hinaus.

Das war's gewesen von der laufenden Bob-Saison

Die Weltmeisterschaften in Übersee markierten den Schlusspunkt des Bob-Winters 2024/25. Nun heisst es zusammenpacken, Materialtransport und danach steht die wohlverdiente Sommerpause an. Schon im November wird die Olympia-Saison in Angriff genommen.

