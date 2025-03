An der Bob-WM in Lake Placid (USA) ist Michael Vogt im Viererbob als bester Schweizer nach 2 von 4 Läufen auf Platz 8 klassiert.

Der Deutsche Francesco Friedrich, vor einer Woche bereits Weltmeister im Zweier, liegt zur Halbzeit in Führung.

Am ersten Wettkampftag konnte sich der zuletzt noch gesundheitlich angeschlagene Michael Vogt solide positionieren. Mit mit seinen Anschiebern Gregory Jones, Dominik Hufschmid und Amadou David Ndiaye lag der Schwyzer bereits nach dem 1. Lauf auf Rang 8 und verteidigte diesen im 2. Durchgang souverän.

Auf die Medaillen fehlen dem Quartett bereits 0,63 Sekunden. Die beiden weiteren Schweizer Piloten Timo Rohner (mit Dominik Schläpfer, Tim Annen und Mathieu Hersperger) und Cédric Follador (mit Nicola Mariani, Omar Vögele und Quentin Juillard) klassierten sich zur Halbzeit auf den Plätzen 13 und 14.

Friedrich wieder auf Goldkurs

An der Spitze gab es keine Überraschungen. Im Eiskanal im Norden des Bundesstaats New York distanzierte Dominator Francesco Friedrich die Konkurrenz vor allem im 1. Lauf deutlich. Im 2. Durchgang verlor der Deutsche dann etwas Zeit auf den ersten Verfolger Bad Hall (GBR). Mit knapp 3 Zehntel in der Hinterhand nimmt der 34-Jährige trotzdem Kurs auf seinen 18. WM-Titel – den zweiten in Lake Placid nach Gold im Zweier.

Auf Platz 3 lauert mit Adam Ammour ein weiterer Deutscher. Der dritte deutsche Schlitten von Pilot Johannes Lochner darf nach Problemen im Eiskanal noch einmal zu seinem 2. Lauf antreten.

Am Abend starten auch die Frauen im Zweierbob in ihren Wettkampf (ab 18:00 Uhr live bei SRF).