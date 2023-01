Das Schweizer Duo Michael Vogt/Sandro Michel liegt an der WM in St. Moritz nach 2 von 4 Läufen auf dem 3. Zwischenrang.

Eine Woche nach dem Gewinn von EM-Silber in Altenberg liebäugelt das Schweizer Duo Michael Vogt/Sandro Michel auch an den Heim-Weltmeisterschaften in St. Moritz mit Edelmetall. Den ersten Tag beendeten die Vize-Europameister im Zweierbob auf dem 3. Zwischenrang.

Nach dem 1. von 4 Durchgängen hatten Vogt/Michel sogar von der Spitze gegrüsst. Im 2. Run wurden die Schweizer aber noch von den beiden Deutschen Piloten Johannes Lochner und Francesco Friedrich überholt. Der Rückstand von Vogt/Michel auf den Gold-Platz beträgt vor den letzten beiden Läufen am Sonntag 39 Hundertstelsekunden, auf die 2. Position fehlen 7 Hundertstel. Die Reserve der Schweizer auf Platz 4 beläuft sich jedoch nur auf 0,09 Sekunden.

Schliessen 02:00 Video Vogt/Michel: «Das Ziel ist, am Sonntag noch etwas drauflegen zu können» Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten. 01:33 Video Der 2. Run von Vogt/Michel Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Mit Timo Rohner/Luca Rolli liegt ein weiteres Schweizer Gespann bei Halbzeit in den Top 10. Das Duo belegt nach 2 Durchgängen den 8. Platz. Nicht wie gewünscht lief es Simon Friedli/Andreas Haas, die sich bei Halbzeit mit dem 11. Zwischenrang begnügen müssen.

Die Entscheidungen am Sonntag Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie live im kommentierten Stream auf der Webseite oder in der Sport App: Frauen, Monobob: Die Läufe 3 und 4 um 10:00 bzw. 11:15 Uhr

Die Läufe 3 und 4 um 10:00 bzw. 11:15 Uhr Männer, Zweier: Die Läufe 3 und 4 um 13:15 bzw. 14:40 Uhr

Monobob: Medaille für Hasler ausser Reichweite

Eher unwahrscheinlich ist ein Schweizer Medaillengewinn in der Monobob-Konkurrenz der Frauen. Nach 2 von 4 Durchgängen belegt Melanie Hasler in St. Moritz den 6. Platz – bereits 85 Hundertstel hinter Bronze.

00:35 Video Zusammenfassung Frauen-Monobob zur Halbzeit Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Die 24-jährige Aargauerin, die sich am Freitag beim Gewichtstraining mit der Hantel an der linken Hand verletzt hatte, trauerte vor allem dem Start zum 2. Lauf nach. Da lenkte sie nach dem Sprung in den Monobob etwas zu früh und stellte so den Schlitten quer. Die Verletzung habe sie aber nicht behindert, und auch die Erkältung vom letzten Wochenende habe sie auskuriert. Martina Fontanive liegt auf dem 9. Zwischenrang (+2,38 Sekunden).

Hasler hatte von Anfang grössere Hoffnungen auf den Zweier gesetzt, in dem sie am zweiten WM-Wochenende mit der starken Anschieberin Nadja Pasternack als EM-Zweite antreten wird.