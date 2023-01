Schweiz I mit Michael Vogt und Sandro Michel sichert der gastgebenden Nation an den Bob-Weltmeisterschaften im Engadin dank Bronze im Zweier die erste Medaille.

In St. Moritz rasen die deutschen Schlitten vorneweg und räumen in zwei Bewerben total zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze ab.

Im Frauen-Monobob büsst Melanie Hasler im finalen Durchgang noch eine Position ein und belegt Schlussrang 7.

Nach EM-Silber (im Zweier) sowie EM-Bronze (im Vierer) vor wenigen Tagen erweiterte Pilot Michael Vogt seine Medaillenkollektion und sicherte sich sein erstes Exemplar bei Welttitelkämpfen. Zusammen mit Sandro Michel konnte der 25-Jährige auf der Heimbahn in St. Moritz in der Zweier-Konkurrenz seinen 3. Zwischenrang zur Halbzeit halten. Die beiden retteten nach insgesamt 4 Läufen klare 36 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Deutschen Christoph Hafer/Matthias Sommer ins Ziel.

01:52 Video Vogts 4. Lauf reicht zu Bronze, aber nicht zu Silber Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Der Wermutstropfen für Vogt/Michel: Zu Rang 2 fehlte eine mickrige Hundertstelsekunde. Das zweite Schweizer Gespann, Timo Rohner/Luca Rolli, beendete die Titelkämpfe im Engadin auf dem erfreulichen 8. Schlussrang.

Schliessen 01:16 Video Friedrich rettet eine Hundertstel auf Vogt Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 01:31 Video Variola rast überkopf den Eiskanal runter Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden. 02:15 Video Vogt: «Wir dürfen stolz sein auf diese Medaille» Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden. 00:36 Video Lochner: «Die ganze Bobwelt hat darauf gewartet» Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 01:17 Video Rohner: «Ich war nur im 3. Lauf nervös» Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Deutschland: Das Mass aller Dinge

Zwei Jahre nach den Heimtitelkämpfen in Altenberg wiederholte der deutsche Verband in St. Moritz zwar (dank dem Eindringen von Vogt/Michel in die Phalanx) nicht den damals historischen Dreifach-Triumph, stellte jedoch abermals die Gold- und Silbervertreter. Ganz an der Spitze jubelte Pilot Johannes Lochner (mit Georg Fleischhauer) und entthronte somit Francesco Friedrich (mit Alexander Schüller). Zwischen den beiden Schlitten lag nach 4 Durchgängen eine Differenz von 0,49 Sekunden.

Legende: Auch am 2. Wettkampftag in der Erfolgsspur geblieben Michael Vogt und Sandro Michel. Memmler/Expa/freshfocus

Hasler wiederholt als Siebte das Olympia-Ergebnis

Die Medaillen waren für Melanie Hasler als Sechste und mit beträchtlichem Rückstand bereits nach den ersten beiden Läufen am Samstag ausser Reichweite gelegen. Am Sonntag blieb auf der Heim-Bahn in St. Moritz eine Steigerung aus. Wie bereits an den Olympischen Spielen in Peking vor knapp einem Jahr schaute für die Aargauerin Rang 7 im Monobob heraus.

Die nach einer Verletzung im Training an der linken Hand handicapierte Hasler handelte sich im abschliessenden 4. Durchgang trotz einer soliden Fahrt und einer Aufholjagd im unteren Teil 23 Hundertstel Rückstand auf die Kanadierin Cynthia Appiah ein.

Schliessen 02:16 Video Hasler: «Es hat leider nicht gereicht – aber ich habe ja noch eine Chance» Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden. 01:31 Video Hasler fällt im 4. Lauf hinter Appiah zurück Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Die grössere Medaillenchance bietet sich der 24-Jährigen am nächsten Freitag und Samstag, wenn die EM-Zweite von letzter Woche im Zweierbob zusammen mit Anschieberin Nadja Pasternack antritt. Martina Fontanive, die als 9. in den zweiten Tag gestartet war, verlor ebenfalls noch an Terrain und musste sich mit Platz 10 begnügen.

00:39 Video Zusammenfassung Monobob Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Zwei Deutsche auf dem Podest

Zur Weltmeisterin machte sich die Deutsche Laura Nolte. Die 24-Jährige gewann das Generationen-Duell mit Favoritin Kaillie Humphries (37) erstaunlich souverän, nach 4 Läufen hatte Nolte vier Zehntelsekunden Vorsprung auf die Titelverteidigerin aus den USA. Mit Lisa Buckwitz komplettierte eine weitere Deutsche das Podest.