In der Saison 2016/17 spielte Melanie Hasler noch in der NLB Volleyball für den VBC Steinhausen. Zum Ende der Spielzeit entschied sie sich dann, zum Bobsport zu wechseln. Bei einem Leistungstest hatte sie den Bobverband mit ihrer Sprungkraft überzeugt.

Als Anschieberin war Hasler daraufhin unter anderem im Europacup am Start. An der Junioren-Schweizermeisterschaft holte sie die Goldmedaille. Ab diesem Winter ist die 20-Jährige nun als Pilotin unterwegs. Ihr Ziel ist es, innerhalb von zwei bis drei Jahren den Sprung an die Spitze zu schaffen.

