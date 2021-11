Legende: Olympia im Fokus Melanie Hasler will in der neo-olympischen Disziplin Monobob für Furore sorgen. Freshfocus

Olympische Winterspiele, Heim-EM in St. Moritz: Die Schweizer Bob-Equipe steht vor einer Saison mit einigen Höhepunkten. Die Zeiten, in denen Edelmetall bei den Männer-Teams so gut wie vorprogrammiert war, sind allerdings vorbei. Wenngleich die Olympia-Trauben in Yanqing hoch hängen – Hoffnungen auf Medaillen ruhen nun vor allem auf den Frauen-Teams. Unter anderem dank der Einführung des Monobobs.

Aufsteigerin Hasler im Fokus

Der wohl grösste Trumpf heisst Melanie Hasler. Die erst 23-jährige Aargauerin legte einen rasanten Aufstieg hin. Beim Heim-Weltcup in St. Moritz im Januar dieses Jahres belegte sie im Zweierbob-Rennen sensationell den 3. Rang. Auch im Monobob ist ihr einiges zuzutrauen – auf der Olympia-Bahn in Yanqing belegte sie jüngst in einem Testrennen den 2. Rang.

Die weiteren Schweizer Hoffnungen:

Martina Fontanive: Sie tritt wie Hasler im Zweier- und Monobob an. An der WM fuhr sie in die Top 10, in St. Moritz gar in die Top 5.

Sie tritt wie Hasler im Zweier- und Monobob an. An der WM fuhr sie in die Top 10, in St. Moritz gar in die Top 5. Michael Vogt und Simon Friedli: 4 Podestplätze holten sie zusammen in der letzten Saison. Sie brauchen mit dem kleinen Schlitten noch einen, mit dem grossen zwei Top-8-Platzierungen, um die Olympia-Limite zu schaffen.