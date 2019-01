Die Schlitten aus Deutschland haben die EM-Rennen am Königssee dominiert und im Zweierbob zwei Mal Gold geholt.

Deutsche Dominanz am Königssee

Legende: Video Deutscher Doppelsieg an der Zweierbob-EM abspielen. Laufzeit 03:47 Minuten.

Deutscher Doppelsieg an der Zweierbob-EM

Top-Favorit Francesco Friedrich hat mit Bremser Michael Grothkopp Gold im Zweierbob an der EM am Königssee geholt. Die beiden Deutschen setzten sich in der EM-Wertung vor ihren Landsleuten Johannes Lochner/Christian Rasp und den Franzosen Romain Heinrich/Dorian Hauterville durch. Im Rennen, das auch für den Weltcup zählte, klassierten sich die Kanadier Justin Kripps/Cameron Stones auf dem 2. Platz.

Die beiden Schweizer Schlitten mit den Piloten Michael Vogt und Timo Rohner belegten im EM-Klassement die Ränge 13 und 15.

Deutscher Doppelsieg bei den Frauen

Bei den Frauen holte sich das deutsche Duo Mariama Jamanka/Annika Drazek den Titel. EM-Silber ging dank Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack ebenfalls nach Deutschland, Bronze gewannen die Österreicherinnen Katrin Beierl/Jennifer Jantina Oluumi Desire Onasanya. Die beiden Schweizerinnen Martina Fontanive/Irina Strebel belegten mit einem Rückstand von 1,48 Sekunden den 8. Rang.

Legende: EM-Titel nach Deutschland Freude bei Annika Drazek (l.) und Mariama Jamanka. imago

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.01.2019, 16:30 Uhr