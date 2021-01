Im Bobsport gilt: Was man am Start verliert, holt man auf der Strecke kaum mehr auf. Kein Wunder, kommt nicht nur dem Pilot, sondern auch den Anschiebern eine zentrale Rolle zu.

Diese müssen vor allem explosiv sein und viel Schnellkraft mitbringen. Der typische Anschieber in der Bob-Elite wiegt also rund 100 Kilogramm bei hoher Muskelmasse – also ein veritabler Modellathlet.

Turnverbände als Talentpools

Wo finden sich solche Sportler? Ideal sind «gelernte» Sprinter. Rekrutiert wird über Mund-zu-Mund-Propaganda, vornehmlich in Turnverbänden, erklärt die ehemalige Bobfahrerin Fabienne Meyer. Sie ist Sportchefin in der Bob-Sparte bei Swiss Sliding.

Live-Hinweis Die Bob-Weltcuprennen am Wochenende in St. Moritz können Sie wie folgt mitverfolgen: Samstag, 16. Januar, 09:30 Uhr, SRF Sport App: Zweierbob Männer, 1. & 2. Lauf

Sonntag, 17. Januar, 09:30 Uhr, SRF Sport App: Zweierbob Frauen, 1. & 2. Lauf

Sonntag, 17. Januar, 13:00 Uhr, SRF Sport App: Viererbob Männer, 1. Lauf

Sonntag, 17. Januar, 14:45 Uhr, SRF zwei & SRF Sport App: Viererbob Männer, 2. Lauf

Ein ehemaliger Leichtathlet ist auch Sandro Michel. Dass der Anschieber von Michael Vogt «nur» 94 kg wiegt, schützte bislang vor Erfolgen nicht. Schon 3 Mal raste das Duo in dieser Saison aufs Podest. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Samstag in St. Moritz