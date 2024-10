Bob-Pilot Michael Vogt peilt nach einem Bandscheibenvorfall ein Comeback im Januar an.

Der beste Schweizer Bob-Pilot Michael Vogt verpasst die ersten Rennen in der neuen Saison. Die Rückenprobleme, die den Schwyzer in der vergangenen Saison geplagt hatten, entwickelten sich zu einem Bandscheibenvorfall, der schliesslich eine Operation unumgänglich machte.

Comeback wohl nächstes Jahr

Der Eingriff vor rund 7 Wochen verlief erfolgreich, wie der 26-Jährige in einem Interview gegenüber SRF berichtet. So schuftet er aktuell für seine Rückkehr auf das Eis. «Geplant ist im Moment ein Comeback im Januar, bei einem perfekten Verlauf könnte es gar noch etwas früher möglich sein», zeigt sich Vogt optimistisch.

Legende: Steigen verspätet in die neue Saison ein Pilot Michael Vogt (r.) zusammen mit Anschieber Sandro Michel. Imago/Michael Kristen (Archiv)

Er rechne aber so oder so damit, im Dezember erstmals wieder auf der Bobbahn trainieren zu können. Die Selektionsrennen im November und den Weltcup-Auftakt Anfang Dezember dürfte der WM-Bronze-Gewinner von 2023 also definitiv verpassen.