Nach dem Sturz mit dem Viererbob ist Sandro Michel am Donnerstag in der Universitätsklinik Dresden ein zweites Mal operiert worden.

Nach Bob-Unfall in Altenberg

Legende: Verletzte sich schwer Sandro Michel. Keystone/Mayk Wendt

Beim Sturz des Bob-Vierers um Pilot Michael Vogt am Dienstag im deutschen Altenberg hatte sich Anschieber Sandro Michel gravierende Verletzungen im Hüftbereich zugezogen. Zudem trug er schwere Verletzungen im Brustkorb davon.

Der Zustand des 26-jährigen Schwyzers ist stabil. Die Untersuchungen in der Universitätsklinik Dresden haben ergeben, dass keine Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule vorliegen.

Trio um Vogt zurück in der Schweiz

Der optimale Zeitpunkt für Michels Rücktransport in die Schweiz wird aktuell evaluiert. Hingegen konnten Vogt, der beim Sturz eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen erlitten hatte, und die weiteren Anschieber Dominik Hufschmid und Andreas Haas, die leicht verletzt wurden, inzwischen in die Schweiz zurückreisen. Dort wurden sie weiteren medizinischen Kontrollen unterzogen.

Bremser Michel wurde beim Sturz des Vierer-Bobs aus dem Schlitten geschleudert, lag in der Folge in der Bahn und wurde vom unkontrollierbar aus dem Zielauslauf zurück rutschenden Schlitten überfahren.

Die weiteren Schweizer Teams in Altenberg haben entschieden, zum Weltcup-Rennen vom kommenden Wochenende zu starten. Der Verband Swiss Sliding hatte den Teams diesen Entscheid freigestellt.