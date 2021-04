Legende: Schweizer Bob-Legende Ekkehard Fasser. Freshfocus/Archiv

Die Schweizer Sportwelt trauert um einen ihrer grössten Bobpiloten. Der Olympiasieger Ekkehard Fasser starb 68-jährig nach schwerer Krankheit. Das bestätigte der Schweizer Bobverband.

Gold in Calgary

Seinen grössten Erfolg feierte der gebürtige Glarner als 35-Jähriger zum Abschluss seiner Karriere. Er gewann an den Steuerseilen des Viererbobs Gold an den Olympischen Spielen 1988 in Calgary. Den zweitwichtigsten Sieg fuhr er ebenfalls in Übersee ein. 1983 wurde er in Lake Placid Weltmeister im Vierer.

Fasser legte als Leichtathlet die Grundlage für die Erfolge im Eiskanal. Erst mit 26 Jahren wechselte er zum Bobsport.