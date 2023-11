Der Schwyzer Bobpilot Michael Vogt startet erfolgreich in die neue Bob-Saison und sichert sich in China den 3. Rang.

Legende: Nur von zwei deutschen Duos geschlagen Michael Vogt und Anschieber Sandro Michel. Keystone/EPA/TOMS KALNINS/Archiv

Der WM-3. Michael Vogt ist mit einem Podestplatz in die Bob-Saison gestartet. Der Schwyzer belegte beim Weltcup-Auftakt in China mit seinem Anschieber Sandro Michel den 3. Rang.

Schneller als das Duo waren auf der Olympia-Bahn von 2022 in Yanqing nur die favorisierten Deutschen. 9 Zehntel büssten die Schweizer auf Johannes Lochner/Georg Fleischhauer ein, die vor ihren Landsmännern Francesco Friedrich/Alexander Schüller siegten.

Lochner vor Friedrich und Vogt, exakt in dieser Reihenfolge hatte sich im Januar in St. Moritz auch das WM-Podest präsentiert. Nachdem der Schweizer im vergangenen Winter im Gesamt-Weltcup die Plätze 4 (im Zweier) und 5 (im Vierer) belegt hatte, strebt Vogt in dieser Saison einen Podestplatz in der Gesamtwertung an.

Friedli auf Rang 6

Die anderen Schweizer Piloten Simon Friedli (6.) und Cédric Follador (9.) nutzten in einem ausgedünnten Feld mit nur 11 Schlitten die Gunst zu Top-10-Klassierungen. Die Frauen-Rennen in China wurden wegen zu wenigen Teilnehmerinnen abgesagt und werden in Innsbruck und Sigulda nachgeholt.