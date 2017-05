Trauer in der Bob-Szene: Holcomb tot aufgefunden

Samstag, 6. Mai 2017, 23:43 Uhr

Bob-Olympiasieger Steven Holcomb ist am Samstag im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Der Amerikaner wurde in seinem Zimmer in Lake Placid tot aufgefunden. Dies teilte das US-Olympiakomitee mit.



Bild in Lightbox öffnen. Die Umstände des Todes sind bislang unbekannt. «Die olympische Familie ist vom traurigen Verlust von Steve Holcomb geschockt», sagte USOC-Geschäftsführer Scott Blackmun über den Vierer-Olympiasieger von 2010: «Steve war ein fantastischer Athlet und ein noch besserer Mensch.» Erfolge bei Grossanlässen Holcomb ist dreimal bei Olympischen Winterspielen für die USA an den Start gegangen und hatte in Vancouver das erste US-Gold im Vierer seit 1948 geholt. 2014 in Sotschi gewann der fünfmalige Weltmeister und sechsmalige Gewinner des Gesamtweltcups Bronze im Zweier sowie Vierer.

sda/mas