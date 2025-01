Im Programm des Bob-Weltcups in St. Moritz kommt es zu Umstellungen, weil die Viererbobs noch nicht trainieren konnten.

Monobob-Rennen verschoben – Zweierbob der Männer am Samstagmorgen

Weltcup in St. Moritz

Legende: Konnten nicht trainieren Die Viererbobs. Memmler/freshfocus

Wegen der zu hohen Temperaturen in St. Moritz hatte das Training der Männer-Viererbobs am Donnerstag nicht stattfinden können. Das Training wäre aber Voraussetzung für das Rennen. Deshalb haben die Organisatoren das Weltcup-Programm am Wochenende umgestellt.

Statt des Monobob-Rennens der Frauen findet am Samstagvormittag die Zweierbob-Konkurrenz der Männer statt. Am Nachmittag findet dann das notwendige Training im Viererbob statt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Bob-Rennen am Wochenende wie folgt live im Stream in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport: Zweierbob Männer: Samstag ab 09:00 Uhr 1. Lauf und ab 10:30 Uhr 2. Lauf

Samstag ab 09:00 Uhr 1. Lauf und ab 10:30 Uhr 2. Lauf Zweierbob Frauen: Sonntag ab 09:00 Uhr 1. Lauf und 10:30 Uhr 2. Lauf

Sonntag ab 09:00 Uhr 1. Lauf und 10:30 Uhr 2. Lauf Viererbob Männer: Sonntag ab 13:30 Uhr 1. Lauf und ab 15:00 Uhr 2. Lauf (auch SRF zwei)

Die Monobob-Pilotinnen werden ihr Rennen in St. Moritz am Freitag, 24. Januar, nachholen können. Dann steht das zweite Weltcup-Wochenende im Bündnerland an.