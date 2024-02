Die Schweizer Zweierbobs brillieren in Lettland: Michael Vogt/Sandro Michel gewinnen die Silbermedaille.

Am Vormittag holt Melanie Hasler mit Anschieberin Mara Morell Bronze.

Gold geht bei den Männern und Frauen jeweils nach Deutschland.

Am Ende entwickelte sich das Rennen der Männer zu einem richtigen Krimi: Die deutschen Ammour-Brüder, Vierte nach dem 1. Lauf, machten mit einem neuen Bahnrekord eine Ansage an die restlichen Konkurrenten. Zunächst kam Francesco Friedrich (GER) nicht an die Zeit seines Landsmanns heran.

Als vorletztes Duo war die Schweiz mit Michael Vogt und Sandro Michel an der Reihe. Auch sie bissen sich die Zähne an der Bestzeit aus und fuhren mit 6 Hundertsteln Rückstand auf Rang 2. Eine Medaille war ihnen also sicher.

01:38 Video Der Silber-Lauf von Vogt/Michel Aus Sport-Clip vom 04.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Zum Schluss stand noch der Halbzeitführende und Titelverteidiger Johannes Lochner (GER), im 1. Lauf 0,01 Sekunden schneller als Vogt, oben. Und am Ende sollte das Hundertstel-Glück auf der Schweizer Seite liegen. Lochner klassierte sich mit 0,01 Sekunden Rückstand auf Vogt auf dem 3. Rang.

4. Medaille für Vogt

Für Vogt war es die vierte Medaille bei einem Grossanlass der Elite, nachdem er im letzten Jahr an der EM in Altenberg sowohl mit dem kleinen (als 2.) wie auch mit dem grossen Schlitten (als 3.) den Sprung aufs Podest geschafft hatte. Eine Woche darauf liess er sich an der Heim-WM in St. Moritz im Zweier die Bronzemedaille umhängen.

00:23 Video Vogt/Michel: «Eine Riesenleistung» Aus Sport-Clip vom 04.02.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Simon Friedli und Andreas Haas klassierten sich auf dem starken 5. Rang, Cédric Follador und Gregory Jones fuhren auf den 10. Platz.

Wieder eine EM-Medaille für Hasler

Vor einem Jahr hatte Melanie Hasler in Altenberg zusammen mit Nadja Pasternack die EM-Silbermedaille geholt. Im lettischen Sigulda hat die 25-jährige Aargauerin ihre Medaillensammlung nun erweitert. Zusammen mit Anschieberin Mara Morell sicherte sie sich Bronze.

Nach dem 1. Durchgang hatte das Schweizer Duo ex aequo mit den beiden Deutschen Lisa Buckwitz/Vanessa Mark auf dem 3. Rang gelegen. In der Entscheidung konnten die Schweizerinnen ihre Kontrahentinnen um 4 Hundertstelsekunden distanzieren. Hasler erfuhr gleichzeitig auch Genugtuung für die Enttäuschung vom Vortag, als sie im Monobob mit Rang 5 eine Medaille verpasst hatte.

Schliessen 01:12 Video Der Bronze-Lauf von Melanie Hasler und Mara Morell Aus Sport-Clip vom 04.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 00:21 Video Hasler: «Ich bin so glücklich und erleichtert» Aus Sport-Clip vom 04.02.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Gold und Silber gehen nach Deutschland

Damit verhinderten Hasler/Morell einen deutschen Dreifachsieg: Gold (Laura Nolte/Neele Schuten) und Silber (Kim Kalicki/Anabel Galander) gingen an die nördlichen Nachbarinnen. Das EM-Rennen fliesst gleichzeitig auch in die Weltcup-Wertung ein.

Gleich 3 Schlitten stürzen

Glück im Unglück bekundeten die Duos aus Grossbritannien, Australien und den USA. Während die Britinnen Adele Nicoll/Kya Placide im 1. Lauf stürzten, erwischte es in der Entscheidung Breeana Walker und Kiara Reddingius (AUS) sowie die US-Amerikanerinnen Kaysha Love und Emily Renna. Glücklicherweise scheint sich niemand ernsthaft verletzt zu haben, sämtliche Athletinnen konnten den Schlitten oder den Eiskanal aus eigener Kraft verlassen.