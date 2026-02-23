Der Kampf zwischen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao geht 11 Jahre später in die 2. Runde. Gekämpft wird am 19. September.

Legende: Traten 2015 schon einmal gegeneinander an Floyd Mayweather (l.) und Manny Pacquiao. IMAGO / Imagn Images

Die Box-Legenden Floyd Mayweather und Manny Pacquiao steigen am 19. September in Las Vegas erneut in einem Profikampf gegeneinander an. Dies gab der Streamingdienst Netflix am Montag bekannt.

Mayweather, der am 24. Februar seinen 49. Geburtstag feiert, hatte bereits am Freitag seinen Rücktritt aus dem Ruhestand angekündigt. Der Ex-Weltmeister in mehreren Gewichtsklassen mit der Rekordbilanz von 50 Siegen aus 50 Profi-Kämpfen sagte, er habe immer noch das Zeug dazu, im Boxen weitere Rekorde aufzustellen.

2015 siegte Mayweather

Sein bisher letzter Fight war 2017 gegen den UFC-Star Conor McGregor, seitdem bestritt er Showkämpfe. Im April tritt er in einem solchen im April gegen den früheren Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson (59) an.

Der 47-jährige Pacquiao war bereits im vergangenen Jahr in den Ring zurückgekehrt. Der Philippiner und Mayweather standen sich bereits im Mai 2015 in Las Vegas gegenüber. Im als «Kampf des Jahrhunderts» angepriesenen Duell ging der US-Amerikaner Mayweather als Sieger nach Punkten hervor.