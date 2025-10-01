Vor 50 Jahren kam es auf den Philippinen zu einem legendären Boxkampf. Muhammad Ali und Joe Frazier duellierten sich – zum letzten Mal.

Legende: Kampf für die Geschichtsbücher Der «Thrilla in Manila» zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier. imago images

Das dritte Duell zwischen Joe Frazier und Muhammad Ali fand auf den Philippinen statt. Der Kampf ging wegen der Luftfeuchtigkeit, der ungewöhnlich hohen Trefferquote und der immensen Intensität als «Thrilla in Manila» in die Annalen ein.

Bereits vor dem Kampf hatten Frazier und Ali eine Abneigung zueinander entwickelt. Zahlreiche Vorfälle sorgten für eine aufgeladene Stimmung. So gerieten die Landsmänner etwa in einer Sendung im Vorfeld eines Kampfes aneinander und wurden mit einer Busse belegt. Zu dieser Zeit waren sie zusammen mit George Foreman die dominierenden Figuren des Schwergewichtsboxens.

Ausgeglichene Angelegenheit

Nach deutliche Punktesieg von Frazier im ersten Kampf und einem umkämpften Triumph nach Punkten von Ali im zweiten, war es wiederum Ali, der 1975 siegreich war.

Der Entscheid der Punktrichter fiel einstimmig aus, doch anwesende Journalisten sahen den Kampf ausgeglichen oder Frazier gar leicht vorne. Wegen der Hitze erlitt Ali einen Kollaps, gemäss seinen Ärzten befand er sich sogar in Lebensgefahr.