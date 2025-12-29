Der 36-Jährige ist in der Heimat seiner Eltern in einen schweren Autounfall verwickelt worden.

Legende: Stand kurz vor Weihnachten noch selbst im Ring Anthony Joshua. IMAGO Images/Hoganphotos

Box-Profi Anthony Joshua ist bei einem schweren Autounfall in Nigeria leicht verletzt worden. Das Auto, in dem sich der Ex-Weltmeister befand, soll Berichten zufolge auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Ogun und Lagos mit einem stehenden LKW kollidiert sein.

Die Polizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass Joshua in den Unfall verwickelt war. Der 36-jährige Brite wurde aber offenbar nur leicht verletzt, zwei andere Personen starben. Joshua, dessen Eltern aus Nigeria stammen, sei in ein Krankenhaus gebracht worden, ihm gehe es «gut», teilte die Polizei der BBC mit.

Zuletzt viel Geld bei PR-Kampf

Joshua hatte 2017 in einem spektakulären Duell Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt und danach zeitweise das Schwergewicht dominiert, in den vergangenen Jahren musste der Olympiasieger von 2012 aber zahlreiche Rückschläge einstecken. Zuletzt gewann Joshua kurz vor Weihnachten einen sportlich kaum bedeutenden Fight gegen den Influencer Jake Paul, der Kampf brachte ihm aber eine Gage von mindestens 30 Millionen US-Dollar ein.