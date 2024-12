Der Schweiz-Dominikaner Angelo Peña verteidigt am Stephanstag im Berner Kursaal seinen Titel gegen Kisu Lee.

«The One» vs. «Terminator»: Peña will Ungeschlagenheit wahren

Boxing Day in Bern

Legende: Gegner im Visier Angelo Peña, hier im September gegen Hiroki Hanabusa. key/Til Buergy

Der Kampf des 30-jährigen Schweizers Angelo Peña gegen den Südkoreaner Kisu Lee ist der Höhepunkt des traditionellen «Boxing Day» im Berner Kursaal. Und es geht immerhin um den Titel als WBO Intercontinental Champion im Superfedergewicht.

«Ich kann es kaum erwarten, wieder in den Ring zu steigen», wird «The One» Peña von den Veranstaltern zitiert. «Wer der Gegner ist, ist mir egal, Hauptsache er ist stark!»

Gegner Lee im Aufwind

Nun: Im Vergleich zum Schweizer, der eine tadellose Bilanz von zehn Siegen (darunter sechs K.o.) in zehn Profikämpfen vorweist, scheint Lee trotz seines Kampfnamens «Terminator» verwundbarer. Der 29-Jährige hat vier seiner zwölf Kämpfe verloren. Zuletzt glänzte er allerdings mit vier K.o.-Siegen in Serie. Er lebt seit zwei Jahren in Toronto.

Peña, wie sein Gegner Rechtsausleger, hat sich in der renommierten Salas Boxing Academy in Las Vegas auf den Kampf vorbereitet. Seinen letzten Kampf bestritt der Schweizer im September in Gümligen. Damals schlug er den Japaner Hiroki Hanabusa nach Punkten.

