Legende: Hat den Gürtel zurück Daniel Dubois. Getty Images/Matt McNulty

Im Duell der britischen Knockout-Experten ist Daniel Dubois in Manchester eindrucksvoll auf die grosse Boxbühne zurückgekehrt. Der 28-Jährige setzte sich in einem spektakulären Schlagabtausch gegen Titelträger Fabio Wardley durch und gewann erneut den WM-Titel im Schwergewicht. Er holte den WBO-Gürtel nach 11 von 12 Runden verdient durch technischen K.o.

Für Dubois war es der 23. Sieg im 26. Profikampf. 22 seiner Erfolge feierte er durch K.o. Wardley hingegen kassierte in seinem 1. WM-Kampf zugleich seine 1. Niederlage als Profi. Er hatte sich im Oktober mit einem Überraschungssieg gegen den Neuseeländer Joseph Parker den Interimstitel der WBO gesichert. Nachdem der ukrainische Star Alexander Usyk seinen WBO-Gürtel niedergelegt hatte, wurde Wardley zum Weltmeister des Verbandes erklärt.

Usyk hält weiterhin die anderen drei namhaften WM-Titel. Im vergangenen Sommer hatte er Dubois eine K.o.-Niederlage zugefügt. Der Brite verlor damals zum zweiten Mal gegen Usyk, büsste seinen IBF-Gürtel ein und bestritt seither keinen weiteren Kampf mehr.