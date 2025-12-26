Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Gabriela «Balboa» Timar gewinnt am Boxing Day den WBO-Kampf im Atomgewicht gegen Marina Loreto (JPN).

Im Berner Kursaal muss die 39-Jährige über die volle Distanz von 10 Runden und gewinnt nach Punkten.

Timar ist damit die erste Schweizer Box-Weltmeisterin überhaupt.

Angelo Peña gewinnt auch seinen 13. Profi-Kampf und verteidigt seinen WBO-Intercontinental-Titel.

In Bern hat Gabriela Timar am Stephanstag ein Stück Schweizer Sport-Geschichte geschrieben. Als erste Schweizer Boxerin holte die gebürtige Rumänin einen WM-Titel von einem der grossen internationalen Verbände. Im Atomgewicht, der leichtesten Kategorie (bis 46,2 Kilogramm), errang die 39-Jährige den Gürtel der WBO (World Boxing Organization). Timar besiegte Gegnerin Marina Loreto aus Japan nach 10 Runden. Die Punktrichter sahen die Baslerin vorne (98:92, 95:95, 97:93).

Sieg trotz gebrochener Nase

Timar, deren Kampfname «Balboa» lautet, musste sich den Sieg hart erarbeiten. Ab der 6. Runde agierte sie mit gebrochener Nase. Für Timar, die erst mit 28 Jahren mit dem Box-Sport begann, ist es im 18. Profi-Kampf der grösste Erfolg. Im April 2023 hatte sich die von Angelo Gallina trainierte Timar den Europameistertitel der European Boxing Union (EBU) erkämpft.

Der WBO-Titel im Atomgewicht war freigeworden, weil die letzte Weltmeisterin Tina Rupprecht im Oktober ihre Schwangerschaft und gleichzeitig ihr Karriereende verkündet hatte.

Peña verteidigt Titel erneut

Der 31-jährige Schweiz-Dominikaner Angelo Peña hat einen weiteren Schritt in Richtung WM-Kampf im Superfedergewicht gemacht. Peña besiegte Jeo Santisima aus den Philippinen klar nach Punkten (100:90, 98:92, 100:90) und holte damit zum 4. Mal in Folge den WBO-Intercontinental-Titel.