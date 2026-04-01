In ihrem 8. Spiel feiern die Schweizer WM-Neulinge ihren 7. Sieg.

Das Team Hösli fügt Schweden beim 8:5 die 1. Niederlage zu.

Damit sind die Schweizer auf bestem Weg, im Minimum die Playoffs zu erreichen.

Niklas Edin, der schwedische Skip, ist an internationalen Grossanlässen reich dekoriert. Er ist Olympiasieger, siebenfacher Weltmeister und achtfacher Europameister. Bei der WM in Ogden (USA) feierte der Altmeister in den ersten sieben Partien sieben Siege.

In der 8. Partie traf Edin mit seinem Team auf die WM-Neulinge aus der Schweiz – und wurde von diesen entzaubert. Das Quartett mit Justin Hausherr, Simon Gloor, Skip Marco Hösli und Philipp Hösli zeigte eine bärenstarke Vorstellung und fuhr einen 8:5-Erfolg ein.

Die Schweizer stehlen Edin drei Steine

Wie gut Hösli und Co. spielten, beweist diese Statistik: In den Spielen 1 bis 7 musste sich Edin in Ogden insgesamt nur einmal einen Stein stehlen lassen. Gegen die Schweiz passierte das «Tre Kronor» gleich dreimal. Im 3. End stahlen die Schweizer einen Stein zum 3:1, im 6. End einen zum 5:4 und im 9. End einen zum 8:5.

Im 10. End hätten die Schweden drei Punkte schreiben müssen, um ein Zusatzend zu erzwingen. Doch so weit kam es nicht. Marco Hösli spielte einen brillanten drittletzten Stein und die Skandinavier gaben sich geschlagen. «Es fühlt sich grossartig an», sagte Skip Marco Hösli nach dem Spiel im Interview.

Nächste Partie gegen Kanada

Mit dem 7. Erfolg im 8. Spiel zogen die Schweizer mit den Schweden gleich. Die beiden Teams belegen gemeinsam Platz 1 – zu spielen sind noch vier Round-Robin-Partien. Für das Team Hösli geht es am Mittwoch um 17:00 Uhr Schweizer Zeit gegen Kanada weiter. Das Spiel gibt es live zu sehen in der SRF Sport App.

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