Die Schweiz gewinnt an der Curling-EM in Lohja das 8. Round-Robin-Spiel gegen Italien mit 9:8.

Zuvor bejubelten Skip Yannick Schwaller und Co. ein 9:3-Sieg gegen Dänemark.

Am Donnerstag um 13:00 Uhr kämpft die Schweiz gegen Norwegen (Bilanz: 2 Siege, 6 Niederlagen) um den Einzug in die Halbfinals.

Wäre alles nach Wunsch verlaufen, hätte die Schweiz am Mittwochabend das Halbfinal-Ticket an der Curling-EM in Lohja vorzeitig gelöst. Dazu kam es nicht. Die Schweiz bejubelte zwar einen dramatischen 9:8-Erfolg über Italien. Doch weil Deutschland im Parallelspiel Norwegen mit 7:3 bezwang, ist die Schweizer Halbfinal-Qualifikation noch nicht fix.

Will heissen: Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin und Sven Michel kämpfen am Donnerstagnachmittag (13:00 Uhr) gegen Norwegen um den Einzug in die Runde der letzten Vier (das Spiel gibt's wie gewohnt live bei SRF).

Gegen Italien lieferten sich die Schweizer einen Krimi. Skip Joel Retornaz und seineTeammitglieder Amos Mosaner, Sebastiano Arman und Mattia Giovanella legten jeweils vor, doch die Schweiz vermochte zu reagieren. Als Italien im 9. End auf 8:6 stellte, stand Schwarz-van Berkel vor einer Herkulesaufgabe – und diese meisterte er bravourös: Mit einem Dreierhaus entschied er das Spiel in extremis zugunsten der Schweiz.

Dänemark am Morgen besiegt

Am Vormittag hatten die Schweizer Dänemark bezwungen. Zwar lag die Schweiz ab dem 2. End immer in Führung, abschütteln liess sich Dänemark jedoch nicht.

Die Entscheidung fiel im 9. End. Mit einer 6:3-Führung waren Schwaller und Co. in dieses End gegangen, nach einem Dreierhaus der Schweizer sahen die Dänen mit Skip Jacob Schmidt keine Chance mehr auf eine Aufholjagd und gaben auf.

EM in Lohja