Die Schweizer Curlerinnen mühen sich an der EM in Lohja (FIN) zu einem 7:5-Sieg über Tschechien.

Gegen das Tabellenschlusslicht tun sich die Schweizerinnen lange schwer, erst im letzten End fällt die Entscheidung.

Damit bleibt die Schweiz auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.

Ein derart enges Duell mit Tschechien hatten die Schweizerinnen bei ihrem achten Auftritt an der EM in Lohja (FIN) wohl nicht erwartet. Noch ohne Sieg standen die Tschechinnen nach sieben Partien da. Und trotzdem lieferten sie den klar favorisierten Schweizerinnen einen harten Kampf, der bis ins letzte End ging.

Dort nutzte das Quartett des CC Zug mit Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Lörtscher und Skip Corrie Hürlimann den Vorteil des letzten Steins, um dank zwei Punkten doch noch zum budgetierten Sieg zu kommen. Das Schlussresultat hiess 7:5.

Lange zurückgelegen

Zuvor hatten Hürlimann und Co. lange Mühe gehabt, zu ihrem Spiel zu finden. Nach 6 Ends lagen die Schweizerinnen mit 2:4 zurück, nachdem die Tschechinnen mit Skip Anna Kubeskova zweimal einen Stein hatten stehlen können.

Im 7. End konnten sich die Zugerinnen dann aber befreien und dank einem Dreierhaus die Führung übernehmen. Tschechien konnte sich zwar noch ins letzte End retten, dort spielte die Schweiz dann aber ihre Klasse aus und sicherte sich doch noch den Sieg.

Abschluss der Round Robin

Am Donnerstag steht für die Schweiz der Abschluss der Round Robin und allenfalls bereits der Halbfinal an. Dafür muss sich das Schweizer Team aber zuerst noch qualifizieren. Gewinnt es am Morgen (ab 08:00 Uhr live bei SRF) gegen Norwegen, ist die Halbfinal-Quali fix. Dieser findet am Donnerstagabend ab 18:00 Uhr statt.

EM in Lohja