Legende: Konnten im 2. Spiel nicht überzeugen Sven Michel (l.) und Benoît Schwarz-van Berkel. SRF

Die Schweizer Curler verlieren an der EM ihr 2. Round-Robin-Spiel gegen Deutschland mit 6:8.

Abgesehen von einem Viererhaus im 5. End gelang Yannick Schwaller und Co. herzlich wenig.

Bereits am Abend (ab 18:00 Uhr live bei SRF) bietet sich gegen Polen die Chance auf Wiedergutmachung.

Bereits der Start in die Partie misslang dem erfahrenen Schweizer Team um Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin gründlich. Im 1. End mussten sie sich nach einem missglückten Draw von Schwarz-van Berkel gleich 2 Steine stehlen lassen.

Viererhaus ohne Wirkung

Und auch in der Folge fand man nie wirklich in die Partie. Einziger Höhepunkt: Im 5. End schrieb die Schweiz ein Viererhaus und glich vom 1:5 zum 5:5 aus. Danach hatte Deutschland allerdings wieder alles unter Kontrolle und punktete in 3 Ends in Folge. Am Ende mussten sich die Schweizer mit 6:8 geschlagen geben.

Schon am Sonntagabend können sich die Schweizer Curler rehabilitieren. Mit einem Sieg gegen Aussenseiter Polen wäre man wieder auf Kurs.

Curling-WM in Lohja