Schweizer spuren gegen Polen wieder in die Siegesstrasse ein

Legende: Konnten im 2. Spiel nicht überzeugen Sven Michel (l.) und Benoît Schwarz-van Berkel. SRF

Die Schweizer Curler verlieren an der EM ihr 2. Round-Robin-Spiel gegen Deutschland mit 6:8.

Abgesehen von einem Viererhaus im 5. End gelang Yannick Schwaller und Co. herzlich wenig.

Am Abend reagiert die Schweiz mit einem 9:3-Sieg gegen Polen.

Bereits der Start in die Partie gegen Deutschland am Sonntagmorgen misslang dem erfahrenen Schweizer Team um Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin gründlich. Im 1. End mussten sie sich nach einem missglückten Draw von Schwarz-van Berkel gleich 2 Steine stehlen lassen.

Viererhaus ohne Wirkung

Und auch in der Folge fand man nie wirklich in die Partie. Einziger Höhepunkt: Im 5. End schrieb die Schweiz ein Viererhaus und glich vom 1:5 zum 5:5 aus. Danach hatte Deutschland allerdings wieder alles unter Kontrolle und punktete in 3 Ends in Folge. Am Ende mussten sich die Schweizer mit 6:8 geschlagen geben.

Keine Mühe gegen Polen

Den 2. Wettkampftag beendete die Equipe um Schwaller doch noch mit einem Erfolgserlebnis. Am Sonntagabend bejubelten die Schweizer einen 9:3-Erfolg über Polen.

Ausschlaggebend für den Sieg war ein gestohlenes Zweierhaus im 3. End, womit die Schweiz auf 4:1 davonzog. Danach liess sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Den 4. Einsatz haben Schwaller und Co. am Montagabend gegen Schottland. Das Spiel gibt es live bei SRF zu sehen.

