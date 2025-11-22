Bei den letzten 14 Grossanlässen hatte stets das Team um Skip Silvana Tirinzoni die Schweiz vertreten. Bei den Schweizer Meisterschaften von diesem Jahr musste sich die vierfache Weltmeisterin allerdings den Zugerinnen um Skip Corrie Hürlimann, Celine Schwizgebel, Stefanie Berset und Marina Lörtscher geschlagen geben.

So kommen die neuen Schweizer Meisterinnen aktuell im finnischen Lohja zu ihrer Feuertaufe auf grosser internationaler Bühne. Und bei ihrem Debüt haben die Zentralschweizerinnen sogleich einen Coup gelandet. Gegen das schwedische Team um Anna Hasselborg – ihrerseits Olympiasiegerin von 2018 – siegten sie mit 10:5.

Fünferhaus zur Entscheidung

Die Entscheidung fiel dabei im 7. End. Nach einem missglückten letzten Stein der Schwedinnen konnte Hürlimann mit einem einfachen Draw ein Fünferhaus schreiben und auf 9:4 davonziehen. 2 Ends später gaben die Schwedinnen beim Stand von 5:10 auf.

Die Schweizerinnen hatten das Geschehen über die ganze Partie im Griff gehabt und lagen kein einziges Mal im Rückstand. Nach dem erfolgreichen Auftakt haben sie noch am Samstagabend gegen Italien die Möglichkeit, den erfolgreichen Start zu bestätigen.

Curling-WM in Lohja