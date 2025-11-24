Die Curlerinnen um Skip Corrie Hürlimann unterliegen Dänemark 7:8 und kassieren die zweite Niederlage in Folge.

Auf und Ab gegen Dänemark: Schweizerinnen verlieren knapp

Das Schweizer Frauen-Team hat an der EM im finnischen Lohja nach den beiden Startsiegen den Schwung eingebüsst. Die Equipe um Skip Corrie Hürlimann verlor beim 7:8 gegen Dänemark zum zweiten Mal und weist nun eine ausgeglichene Sieg-/Niederlagen-Bilanz aus.

Legende: 2. Niederlage im 4. Spiel Die Schweizer Curlerinnen sind an der EM etwas vom Kurs abgekommen. SRF

Die Entscheidung fiel im 9. End, in dem die von der zweifachen WM-Medaillengewinnerin Madeleine Dupont angeführten Däninnen mit einem Dreierhaus das Zwischenergebnis auf 8:6 stellten.

Reaktion gegen Deutschland?

Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Lörtscher und Hürlimann hatten schon nach drei Ends 0:4 zurückgelegen, vermochten sich in der Folge aber zu steigern. Im 7. Abschnitt übernahmen sie dank 2 geschriebenen Steinen erstmals die Führung – um dann gleich danach den entscheidenden Rückschlag hinnehmen zu müssen. Nächster Gegner der Schweizerinnen ist am Montagnachmittag Deutschland (ab 14:55 Uhr im SRF-Livestream).

Curling-EM in Lohja