Das Schweizer Frauen-Team hat an der EM im finnischen Lohja nach den beiden Startsiegen den Schwung eingebüsst. Die Equipe um Skip Corrie Hürlimann verlor beim 7:8 gegen Dänemark zum zweiten Mal und weist nun eine ausgeglichene Sieg-/Niederlagen-Bilanz aus.
Die Entscheidung fiel im 9. End, in dem die von der zweifachen WM-Medaillengewinnerin Madeleine Dupont angeführten Däninnen mit einem Dreierhaus das Zwischenergebnis auf 8:6 stellten.
Reaktion gegen Deutschland?
Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Lörtscher und Hürlimann hatten schon nach drei Ends 0:4 zurückgelegen, vermochten sich in der Folge aber zu steigern. Im 7. Abschnitt übernahmen sie dank 2 geschriebenen Steinen erstmals die Führung – um dann gleich danach den entscheidenden Rückschlag hinnehmen zu müssen. Nächster Gegner der Schweizerinnen ist am Montagnachmittag Deutschland (ab 14:55 Uhr im SRF-Livestream).