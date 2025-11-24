Nach zuletzt 2 Niederlagen feiern die Curlerinnen um Skip Corrie Hürlimann an der EM einen Sieg gegen Deutschland.

Das Schweizer Frauen-Team hat an der EM im finnischen Lohja in die Siegesspur zurückgefunden. Nach zuletzt 2 Niederlagen gegen Litauen und Dänemark feierten Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Lörtscher und Skip Corrie Hürlimann einen 8:4-Sieg gegen Deutschland.

Die Vorentscheidung fiel im 8. End, als das Team des CC Zug ein Dreierhaus schreiben und von 4:4 auf 7:4 davonziehen konnte. Nach 5 Partien haben die Schweizerinnen nun 3 Siege und 2 Niederlagen auf dem Konto.

Auf und Ab im 1. Spiel gegen Dänemark

Im 1. Spiel des Tages hatten Hürlimann & Co. eine knappe 7:8-Niederlage gegen Dänemark kassiert. Schon nach drei Ends hatte es 0:4 geheissen. Die Schweizerinnen vermochten sich in der Folge aber zu steigern. Im 7. Abschnitt übernahmen sie dank 2 geschriebenen Steinen erstmals die Führung – um dann gleich danach den entscheidenden Rückschlag hinnehmen zu müssen.

Die Entscheidung fiel im 9. End, in dem die von der zweifachen WM-Medaillengewinnerin Madeleine Dupont angeführten Däninnen mit einem Dreierhaus das Zwischenergebnis auf 8:6 stellten.

Am Dienstagmorgen geht es weiter

Nächster Gegner am Dienstagmorgen ab 8 Uhr ist Schottland (im SRF-Livestream zu sehen). Um 18 Uhr folgt dann das Duell gegen die Türkinnen.

Curling-EM in Lohja