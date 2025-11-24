Die Schweizer Curler schlagen an der EM in Lohja Tschechien nach Zusatzend. Am Abend geht's gegen die noch ungeschlagenen Schotten.

Schwaller und Co. kommen mit blauem Auge davon

Legende: Kamen noch ins Zittern Die Schweizer Curler mussten gegen Tschechien in die Verlängerung. SRF

Das ging gerade noch einmal gut: Dank eines geschriebenen Steins im Zusatzend sicherten sich die Schweizer Männer an der EM im Süden Finnlands den dritten Sieg im vierten Round-Robin-Spiel. Die Verlängerung beim 10:9 gegen Tschechien hätte sich die Mannschaft des CC Genf sparen können.

Das 10. End nahmen Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel mit einem 9:6-Vorsprung in Angriff, mussten den Tschechen aber ein Dreierhaus zum Ausgleich zugestehen. Schwarz-Van Berkel zwang das Glück mit seinem abschliessenden Draw im Zusatzend aber doch noch auf die Seite der Schweiz.

Was liegt gegen die Schotten drin?

Schwaller und sein Team stehen am Montag noch einmal im Einsatz. Kontrahenten am Abend sind die als einzige Equipe noch ungeschlagenen Schotten (ab 18:55 Uhr live im SRF-Stream).

Curling-EM in Lohja