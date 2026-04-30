Legende: Endstation Round Robin Stefanie Berset und Philipp Hösli scheiden nach der Niederlage gegen Kanada an der WMaus. Keystone/MARTIAL TREZZINI

An der Mixed-Curling-WM scheidet die Schweiz in der Round Robin aus.

Auf den 8:5 gegen Finnland folgt im letzten Vorrundenspiel gegen Kanada eine 5:10-Klatsche

Mit einem Sieg hätte sich die Schweiz noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen können.

Die Schweizer Equipe muss an der Mixed-Curling-WM in Genf die Segel streichen. Nach dem abschliessenden Gruppenspiel gegen Kanada (5:10) liegen Stefanie Berset und Philipp Hösli mit 5 Siegen und 4 Niederlagen in der Gruppe B auf dem geteilten 4. Platz. Um die K.-o.-Spiele zu erreichen, wäre ein Rang in den Top 3 nötig gewesen.

Das kanadische Duo, das die Round Robin auf dem 1. Platz beendet (8:1-Siege), legte bereits früh den Grundstein. Nach 2 Ends hiess es 0:5 aus Sicht der Schweiz. Nach fünf Ends konnten Berset und Hösli zwar noch auf 5:7 verkürzen, wenig später folgte aber das endgültige Aus.

Fünferhaus gegen Finnland

Schon beim 8:5 in der 8. Runde gegen Finnland hatte die Schweiz nach 2 Ends mit 0:3 hinten gelegen. Doch dann glückte Berset/Hösli ein Fünferhaus, womit sich die Ausgangslage komplett drehte. Anschliessend erhöhte die Schweiz gar auf 6:3 – und Finnland fand keine Antwort mehr.