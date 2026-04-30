Legende: Reicht es fürs Weiterkommen? Stefanie Berset und Philipp Hösli treffen im letzten Spiel auf Kanada, das in der Gruppe B Platz 1 belegt. Keystone/MARTIAL TREZZINI

An der Mixed-Curling-WM in Genf schlägt die Schweiz im 8. Vorrundenspiel Finnland mit 8:5.

Es ist der 5. Sieg für das Duo Stefanie Berset und Philipp Hösli.

Im letzten Round-Robin-Spiel am Donnerstagabend braucht die Schweiz einen Sieg.

Noch ist alles drin für die Schweizer Equipe an der Mixed-Curling-WM in Genf. Vor dem abschliessenden Gruppenspiel am Donnerstagabend gegen Kanada liegen Stefanie Berset und Philipp Hösli mit 5 Siegen und 3 Niederlagen in der Gruppe B auf dem geteilten 4. Platz. Um die K.o.-Spiele zu erreichen, ist ein Rang in den Top 3 nötig.

In der letzten Runde treffen mit Italien und Schottland die beide Teams aufeinander, die gemeinsam auf Platz 2 liegen (Bilanz 6:2). Will heissen: Mit 6 Siegen aus den 9 Round-Robin-Partien würde die Schweiz mit Sicherheit den geteilten 3. Rang belegen. Ob dieser dann zum Weiterkommen reicht, entscheiden die Direktbegegnungen.

Fünferhaus gegen Finnland

Beim 8:5 in der 8. Runde gegen Finnland lag die Schweiz nach 2 Ends mit 0:3 hinten. Doch dann glückte Berset/Hösli ein Fünferhaus, womit die Ausgangslage komplett drehte. Anschliessend erhöhte die Schweiz gar auf 6:3 – und Finnland fand keine Antwort mehr.