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Curling-WM im Mixed-Doppel Gegen USA und Schottland: Hösli und Berset mit 2 Siegen in Serie

Zwei Siege nach drei Spielen: Der Kurs der Schweizer Curler bei der Mixed-Doppel-WM in Genf stimmt.

26.04.2026, 11:31

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Curling-Team beim Wettkampf auf dem Eis mit Besen und Stein.
Legende: Bewahrten trotz Rückstand kühlen Kopf Philipp Hösli und Stefanie Berset. Keystone/Martial Trezzini

Die Schweizer Curler haben an der Mixed-Doppel-WM in Genf nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland die passende Antwort gefunden. Stefanie Berset und Philipp Hösli wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und liessen den USA mit einem 12:2-Sieg nicht den Hauch einer Chance.

Das Duell war früh vorentschieden. Berset und Hösli schrieben im 1. End ein Dreierhaus. Auch in den folgenden beiden Durchgängen mussten sich Rach Kawleski und Connor Kauffman je drei Steine stehlen lassen. Nach 6 Ends gaben die USA, die sich schon am Samstag zweistellig (2:12 gegen Schottland) geschlagen geben mussten, auf.

Vom 4:6 zum 8:6 gegen Schottland

Im Duell mit jenem Schottland, das aus dem Duo Katie McMillan/Angus Bryce besteht, behielten Berset und Hösli am Sonntagabend die Oberhand. Nach 6 Ends hatten die Schweizer Curler noch mit 4:6 zurückgelegen, mit einem Dreierhaus im 7. End gelang ihnen aber die Wende. Ein gestohlener Stein zum Abschluss besiegelte den 8:6-Erfolg.

Die jeweils besten 3 unter 10 Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich für die K.o.-Duelle.

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