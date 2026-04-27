Nach zwei Siegen in Folge zieht die Schweiz an der Curling-WM im Mixed-Doppel gegen Ungarn den Kürzeren.

Legende: Zweite Niederlage im vierten Spiel für das Schweizer Curling-Duo. KEYSTONE/Martial Trezzini

Die Achterbahnfahrt geht für das Schweizer Curling-Team an der Mixed-Doppel-WM in Genf weiter. Nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland und zwei Erfolgen gegen die USA und Schottland haben Stefanie Berset und Philipp Hösli im vierten Vorrundenspiel das Eis wieder als Verlierer verlassen müssen.

Das Duell gegen Ungarn lebte von der Spannung – und es war passend zum Schweizer Auftritt an diesem Turnier ein Auf und Ab. Gleich im ersten End legte die Schweiz mit 2:0 vor, obwohl die Ungarin Dorottya Palancsa das Recht des letzten Steins hatte. Danach drehte das ungarische Duo auf und zog auf 6:3 davon, ehe die Schweiz bis zum 8. End auf 6:6 herankam.

Am Dienstag gegen Südkorea

Die Entscheidung fiel im Zusatzend, in dem Palancsa den letzten Stein um die Schweizer Guard lenkte und ihrem Team den Zusatzpunkt sicherte.

Nach der Niederlage liegt die Schweiz zusammen mit Tschechien, Deutschland, Ungarn, Südkorea und Schottland auf dem dritten Platz in der Tabelle der Gruppe B. Als Nächstes trifft das Schweizer Duo am Dienstag um 10 Uhr auf Südkorea.