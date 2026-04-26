Erster Sieg im zweiten Spiel: Das Schweizer Team lässt den USA an der Mixed-Doppel-WM in Genf keine Chance.

Legende: Einseitige Sache Stefanie Berset und Philipp Hösli zeigen den USA ihre Grenzen auf. Keystone/Martial Trezzini

Die Schweizer Curler haben an der Mixed-Doppel-WM in Genf nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland die passende Antwort gefunden. Stefanie Berset und Philipp Hösli wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und liessen den USA mit einem 12:2-Sieg nicht den Hauch einer Chance.

Nach 3 Ends steht es 9:0

Das Duell war früh vorentschieden. Berset und Hösli schrieben im 1. End ein Dreierhaus. Auch in den folgenden beiden Durchgängen mussten sich Rach Kawleski und Connor Kauffman je drei Steine stehlen lassen. Nach 6 Ends gaben die USA, die sich schon am Samstag zweistellig (2:12 gegen Schottland) geschlagen geben mussten, auf.

Am Abend ist die Schweiz ab 19 Uhr gegen das schottische Duo Katie McMillan/Angus Bryce gefordert. Die jeweils besten 3 unter 10 Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich für die K.o.-Duelle.