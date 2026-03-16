Legende: Dürfen sich gratulieren lassen Die Schweizerinnen um Skip Xenia Schwaller (r.). SRF

An der Curling-WM der Frauen gewinnt die Schweiz gegen Schottland mit 9:5.

Für das Team des CC Grasshoppers ist es im 3. Spiel der 4. Sieg.

Als nächste Gegnerin wartet die Türkei (in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit).

In einer lange ausgeglichenen Partie machten am Ende die schottischen Fehler den Unterschied. Die Schweiz konnte erst im 7. End einen Stein (zum 7:5) und im vorletzten End gar 2 Steine zum 9:5 stehlen – Skip Fay Henderson patzte dabei.

In der Entscheidung schaukelte das junge Schweizer Quartett mit Skip Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner den 3. Sieg im 4. Spiel locker nach Hause.

Harter Kampf gegen Südkorea

Zuvor hatte die Equipe des CC Grasshoppers beim knappen 7:6 gegen Südkorea mehr zu kämpfen. Erst im letzten End drehte die Schweiz die ausgeglichene Partie noch.

Dank der Siegesserie festigen die Schweizerinnen ihren Platz in den für die K.o.-Phase berechtigenden Top 6 der Round Robin.

Nächster Gegner noch ungeschlagen

Der nächste Auftritt der Schweizerinnen steht in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit an. Um 02:00 Uhr treffen Schwaller und Co. auf die Türkei (live im SRF-Stream), die aktuell nach 3 Spielen noch ohne Niederlage dasteht.

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