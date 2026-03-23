Die Schweizer Curlerinnen gewinnen den WM-Final in Calgary gegen Gastgeber Kanada 7:5.

Damit vergoldet der CC Grasshoppers um Skip Xenia Schwaller sein WM-Debüt.

Mit dem bereits 3. Zweierhaus in diesem Final stellten die Schweizerinnen im 8. End erneut den 2-Punkte-Vorsprung her. 6:4 lautete das Skore aus Sicht der WM-Debütantinnen.

In der Folge hielten Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller den Druck auf Kanada aufrecht. So konnte der Gastgeber im vorletzten Durchgang nur verkürzen.

Premiere bei der Premiere

Im 10. und entscheidenden End traten Schwaller und Co. dann abgebrüht mit der Abrissbirne auf und liessen für den kanadischen Skip Kerri Einarson und ihre Teamkolleginnen gar keine Hoffnung aufkommen. Mit einem Monster-Takeout mit dem zweitletzten Stein sorgte Schwaller für die Vorentscheidung, kurz darauf war der WM-Titel Tatsache.

Nach zuletzt 2 Final-Pleiten an Weltmeisterschaften in Folge gegen die «Ahornblätter» schlug die Schweiz zurück – und das ausgerechnet mit dem CC Grasshoppers. Für das Team, das die Round Robin bereits auf Platz 1 abgeschlossen hatte, war es die erste WM-Teilnahme und das erste internationale Endspiel überhaupt.

Für das Schweizer Frauen-Curling ist es bereits die 11. WM-Medaille. Diese hatten Schwaller und Co. bereits mit dem souveränen Halbfinalsieg gegen Schweden (8:5) klargemacht – und am frühen Montagmorgen Schweizer Zeit in Calgary vergoldet.

Curling-WM