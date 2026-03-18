Die Schweizer Curlerinnen um Skip Xenia Schwaller reihen an der WM in Calgary den 5. und 6. Sieg aneinander.

Das Team des CC Grasshoppers bezwingt am Dienstagabend Schweizer Zeit Dänemark und in der Nacht auf Mittwoch auch Kanada.

In ihrem 8. Round-Robin-Spiel misst sich die Schweiz am Mittwoch um 21 Uhr mit Australien (live im SRF-Stream).

Die Erfolgswelle sollte man bekanntlich so lange wie möglich reiten. Genau das tun aktuell die Schweizer Curlerinnen bei ihrer WM-Premiere auf Elite-Stufe. Die Auftaktniederlage der Equipe des CC Grasshoppers gegen Japan entpuppt sich immer mehr nur als Ausrutscher. Am Dienstag Ortszeit fuhr das junge Team um Skip Xenia Schwaller die Siege Nummern 5 und 6 in Serie ein.

Legende: Haben einen Lauf Skip Xenia Schwaller (Mitte) und ihr Team. Keystone/The Canadian Press/Jeff McIntosh

Nervenkrimi gegen Kanada

Das Duell mit den bis dahin ungeschlagenen Kanadierinnen verkam für die Schweizerinnen zur Geduldsprobe. Bis ins 10. End schaffte es keine der beiden Equipen, mehr als einen Stein zu schreiben. Weil Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner im 7. End einen Stein hatten stehlen können, gingen sie mit einem 5:3-Vorsprung, aber ohne das Recht des letzten Steins in das 10. End.

In diesem gelang den Kanadierinnen um Skip Kerri Einarson tatsächlich das erste Zweierhaus des Spiels, weshalb das Zusatzend die Entscheidung bringen musste. Die Schweizerinnen bewahrten die Ruhe und nutzten den Vorteil des letzten Steins zum 6:5-Sieg.

Zitterpartie gegen Dänemark

Stunden zuvor war das Team Schwaller bereits gegen die Däninnen siegreich gewesen. Allerdings machte die Schweiz das Duell mit den Skandinavierinnen spannender, als es zunächst den Anschein gemacht hatte. Nach einem Fünferhaus im 3. End zogen die WM-Debütantinnen auf 7:2 davon.

Dänemark kämpfte sich in der Folge, vor allem dank drei geschriebenen Steinen im 4. End, wieder zurück und glich im 9. End zum 9:9 aus. Im Anschluss profitierte die Schweiz aber vom Recht des letzten Steins und machte den 11:9-Sieg mit einem Zweierhaus perfekt.

So geht's weiter

Die Schweizerinnen führen das Klassement mit 6 Siegen aus 7 von insgesamt 12 Round-Robin-Partien vor Kanada an. Die Chance, die Siegesserie fortzusetzen, bietet sich Schwaller und Co. am Mittwoch um 21 Uhr Schweizer Zeit gegen Australien.

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