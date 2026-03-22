Die Schweizer Curlerinnen gewinnen ihren Halbfinal an der WM in Calgary gegen Schweden 8:5.

Erneut sorgen Schwaller und Co. im 6. End für den Unterschied.

Im Final am Sonntag wartet Kanada. Die Gastgeberinnen gewinnen ihren Halbfinal gegen Japan 11:3.

Ab Spielhälfte hatten Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller alles im Griff – wie bereits im Round-Robin-Duell mit den Schwedinnen. Dieses war mit 7:3 an die Schweiz gegangen, in der Halbfinal-Reprise setzte sich der CC Grasshoppers mit 8:5 durch.

Erneut gelang der Unterschied im 6. End: Schwaller machte mit ihrem letzten Stein das erste Dreierhaus perfekt, die Schweiz zog auf 6:3 davon. Ein Zweierhaus zum 8:4 im 8. End war dann die Vorentscheidung.

Schwaller räumt auf

Der schwedische Skip Isabella Wrana zog nicht den besten Tag ein, während ihr Pendant Schwaller vor allem bei den Take-outs glänzte.

Nach der überragenden Round Robin (11 Siege in 12 Spielen) hat der Vorrundensieger damit eine Medaille auf sicher – es ist die 20. in der Geschichte des Schweizer Curlings. Die WM-Debütantinnen greifen jetzt nach dem Titel.

So geht es weiter

Im anderen Halbfinal trat Gastgeber Kanada noch dominanter als die Schweiz auf und liess Japan beim 11:3 nicht den Hauch einer Chance.

Das Vorrundenduell gegen Kanada hatten die Schweizerinnen knapp mit 6:5 für sich entschieden – am Sonntag geht es nun um WM-Gold. Den Final zeigen wir ab 22:00 Uhr Schweizer Zeit live bei SRF.

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