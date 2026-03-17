Legende: Bejubelt den nächsten Sieg Das Schweizer Team. SRF

Die Schweizerinnen bezwingen an der Curling-WM in Calgary die Türkei mit 8:5.

Für das Team des CC Grasshoppers ist es im 5. Spiel der 4. Sieg.

Am Dienstagabend trifft die Schweiz um 21 Uhr (Schweizer Zeit) auf Dänemark.

Die Schweizerinnen bleiben an der Curling-WM in Calgary auf Kurs. Das Team um Skip Xenia Schwaller besiegte in der Nacht auf Dienstag die Türkei 8:5 und feierte den vierten Sieg im fünften Spiel der Round Robin.

Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner führten mit einem Zweierhaus im 9. End die vorzeitige Entscheidung herbei. Die Türkinnen, die nun wie die Schweizerinnen mit vier Siegen und einer Niederlage dastehen, entschieden sich nach dem Dreipunkte-Rückstand für den Handschlag.

Harziger Start

Das junge Team aus Zürich geriet nur zu Beginn der Partie in Bedrängnis. Die Türkinnen stahlen im 3. End einen Stein zur 2:1-Führung. Mit einem Dreierhaus fanden die Spielerinnen um Schwaller umgehend die passende Antwort.

Die WM-Debütantinnen vom Grasshopper Club stehen am Dienstag in Calgary noch ein zweites Mal im Einsatz. Um 21 Uhr Schweizer Zeit spielen sie gegen die Däninnen.

Resultate